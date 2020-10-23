İran'da salgının başından bu yana rekor koronavirüs vaka sayısı!

İRAN, salgının başladığı günden bu yana en yüksek koronavirüs vaka sayısı rekoruna ulaştı. Ülkede son 24 saatte 6 bin 134 kişinin testi pozitif çıktı.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 6 bin 134 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 335 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 556 bin 891'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 31 bin 985'e ulaştığını duyurdu.

Son 24 saatte 6 bin 134 kişiye korona virüs teşhisi konulmasıyla salgın başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ülkede kırmızı bölgeler:

Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.