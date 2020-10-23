Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! S-400'lerin test edildiğini doğruladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri, S-400 testi ve Karabağ krizine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sokağa çıkma yasağı için topu Bilim Kurulu'na attı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gündeme dair konularla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, artan koronavirüs vakaları için, "Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi öneriler çıkacak, ne gibi adımlar atacağız belirleyeceğiz. Yeterli değil" dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Libya'daki ateşkes kararı

Ateşkes anlaşması, en üst düzeyde bir ateşkes değil. Bunun kalıcılığı ne kadar olur, zaman gösterecek. 3 ay içerisinde Wagner gibi paralı askerlerin oradan çekilmesi ne denli sağlıklıdır onu da bilemiyoruz. Böyle bir anlaşmanın adımlarının atılmış olduğudur. En üst düzeyde bir temsilci bulunuyor. Güvenirliği olabilecek gibi değil. Azerbaycan-Ermenistan arasında Ermeniler verdikleri sözlerde durdular mı?

İstanbul'da yeni önemlerle alınacak mı?

Şu an itibariyle gerçekten İstanbul koronavirüs salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden bir tanesi. Ve bu konuda bu mücadeleyi başta yazılı görsel medya olmak üzere sürdürmemiz lazım.

Ve bir de toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Yani bu toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim ki, evlerimizden misafirlerden korunmamız vs bunlara da dikkat edeceğiz.

Ve kendimize daha doğrusu dikkat etme noktasındayız. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor, bugün Bursa'da.

Bilim Kurulu'ndan yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak, bunlar bize de bildirilecek. Ona göre adımlarımızı atacağız. Kararlıyız. Batı'ya göre çok daha iyi durumdayız ama yeterli değil.

Karabağ'a barış gücü tartışması

Sayın Aliyev'in ifadesini kenara koymak mümkün değil. Yani burada eğer Rusya ne kadar burada çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkı olduğuna inanıyorum.

Azerbaycan diyor ki, eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Bu barış görüşmelerinde Türkiye Rusya ile beraber bulunmalı diyor. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar benim kulağıma gelmedi.

Rusya'nın Türkiye ile ilgili olumsuz açıklamaları yok. Şu ana kadar biz gerek Azerbaycan Ermenistan konusunda, gerek diğer konularda yani; Suriye'de müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Libya ile ilgili müşterek çalışmalarımız oldu.

S-400 testi tepkisi: Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz

Test yapıldı doğrudur, halen yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif orta ağır silahlar... Bunların içerisinde Amerika'dan aldığımız silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın test etmeyi kullanıyor. Buraya Amerika bir şey söylüyor mu? Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz.