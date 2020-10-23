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İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki

Dün İstanbul'da yapılan Sağlık Bakanlığı toplantısına çağrılmayan İBB Başkanı Erkem İmamoğlu konuyla ilgili ilk yorumu yaptı. İmamoğlu, 'Halk bunu görür, hesabını sorar' dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği pandemi toplantısına çağrılmamasına ilişkin ilk kez konuştu. "Dün yapılan şeyi, asgari tarifle, büyük bir nezaketsizlik olarak kabul ediyorum" diyen İmamoğlu, "İstanbul’da siz, pandemi için bir toplantı yapacaksınız -adı ne olursa olsun- ve bu kadar önemli bir aşamada, önemli kararların, önemli verilerin paylaşıldığı bir toplantı yapacaksınız, işin tam da göbeğinde olan bir kurumu, davet etmeyeceksiniz. Halkımız bunu görür, hesabını da sorar" dedi.

İmamoğlu, "Dünkü tartışmaların üzerine, bu sabah, Sağlık Bakanı ve Vali’yle resmi bir görüşmeniz oldu mu? Ya da sizi aradılar mı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Yok. Bu işte küsmek olmaz. Ben, İBB Başkanıyım. Kafama takılan bir şey oldu mu; ararım, yazımı yazarım. Hiç küsmek olur mu? Milletimizin canıyla ilgili mücadele veriyoruz. Bu işte küsmek olmaz. Birileri baştan küsmüşler. Sebebi ne; bilmiyorum. Baştan küsmüşler yani. Toplantıyı düzenlerken küsmüşler. Tedirginler. Ya bu millet, bu tedirginlikten kurtulmak zorunda. Vali tedirgin, Bakan tedirgin… Açık ve net… Sebebi ne? Gidin, onlara sorun; bilmiyorum ben. Benim küsmek diye bir limitim yok. Bu milli meselelerde kim nereye çağırırsa, koşar giderim. Hangi bakan, hangi yetkili, genel müdür; mevkiine de bakmam. O gelsin, ben geleyim. Buna da bakmam. Nezaket kısmına da bakmam; koşar giderim. Konu İstanbullu, İstanbullunun canı."

Bakan Koca, İmamoğlu ile görüşecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yapılan toplantıya çağrılmayan İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'yla ilgili konuştu. Koca, "Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'dayım. Kendisi ile de görüşmeyi planlıyorum" dedi.

Ne olmuştu?

Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da artan Covid-19 vakaları için düzenlediği toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmedi. İmamoğlu, söz konusu toplantıyı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımından öğrendi. İstanbul’un bürokratlarının tamamının katıldığı toplantıdaki tek eksik İmamoğlu oldu. 

İmamoğlu'nun davet edilmemesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Independent Türkçe'nin İstanbul Valiliği kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu durumla ilgili, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu il bazında gerçekleşen pandemi kurulu toplantılarına katılıyor. Ancak bugünkü toplantı ani gelişti. Markar Esayan’ın cenazesinde Vali ve Koca birlikte hastaneye gidiyorlar, ardından da böyle bir toplantı gerçekleşiyor" açıklaması yapıldı.

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