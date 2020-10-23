MHP’li Yalçın’dan Necdet Saraç'ın yazısına çok sert tepki: Sıkıyorsa buyurun sokağa çıkın

MHP'li Semih Yalçın, gazeteci 'sokak çağrısı' yapan Necdet Saraç'ın yazısı ile ilgili “Zillet ittifakının medyadaki ve siyasetteki sözcülerinin; uzunca bir süredir sokak eylemleri çığırtkanlığı ve kaos tellallığı yaparak, ülkede toplumsal çatışma yaratma peşinde olduğu dikkati çekmektedir. MHP olarak, uslanmak bilmeyen bu demokrasi suikastçılarına davetiye çıkarıyoruz: Sıkıyorsa buyurun sokağa çıkın.' dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, bir dönem CHP'den milletvekili adayı olan gazeteci Necdet Saraç'ın 15 Ekim günü “Sokak hazır, muhalefetin silkelenmesini bekliyor” başlıklı yazısına tepki gösterdi.

Yalçın, ''Zillet ittifakının medyadaki ve siyasetteki sözcülerinin; uzunca bir süredir sokak eylemleri çığırtkanlığı ve kaos tellallığı yaparak, ülkede toplumsal çatışma yaratma peşinde olduğu dikkati çekmektedir. Zillet sözcüleri, son günlerde kriz tellalı, kaos çığırtkanı, kargaşa ve çatışma havarisi kesilmişlerdir. MHP olarak, uslanmak bilmeyen bu demokrasi suikastçılarına davetiye çıkarıyoruz: Sıkıyorsa buyurun sokağa çıkın!'' ifadelerini kullandı.

DEVA ve Gelecek Partisi için mikroskobik oluşum benzetmesi

Semih Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

''Başını CHP’nin çektiği zillet ittifakı, Gelecek ve Deva Partileri gibi iki mikroskobik oluşumu da yanına katarak politikanın “Küçük Altılı”sı hâline gelmiştir.

FETÖ destekli bu Küçük Altılı, Gezi ve 15 Temmuz kalkışmalarıyla devrilemeyen meşru iktidarı, yeni bir antidemokratik eylem planlayarak iş başından uzaklaştırma telaşına düşmüştür.

Zillet ittifakının medyadaki ve siyasetteki sözcülerinin; uzunca bir süredir sokak eylemleri çığırtkanlığı ve kaos tellallığı yaparak, ülkede toplumsal çatışma yaratma peşinde olduğu dikkati çekmektedir.

'Bu yeni kirli tezgâhın arkasında CHP vardır'

İktidarın her şeye her, konuya müdahale ettiğini ve demokratik ilkeleri çiğnediğini öne süren zillet sözcüleri, son günlerde kriz tellalı, kaos çığırtkanı, kargaşa ve çatışma havarisi kesilmişlerdir. Bu yeni kirli tezgâhın arkasında CHP vardır.

Psikogenetik açıdan darbeci ve müdahaleci bir parti olan CHP, iktidarı meşru yollardan elde edemeyeceğini gördüğünden; her vasıtaya başvurarak, her konuyu bahane ederek yönetimi ele geçirmek için kolları sıvamıştır.

Öyle ki CHP, kriz çığırtkanlığına MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin askıda ekmek kampanyası bile malzeme yapılmaktadır.

Ecdadımızın sosyal dayanışma geleneğinin ulvi bir parçası olan askıda ekmek, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin uzun zamandan beri rağbet gösterdiği ve açık tutmaya çalıştığı bir hayır kapısıdır.

Sayın Devlet Bahçeli, askıda ekmek kampanyasını 6 Ekim 2012’de Samsun İlkadım Belediyesi vasıtasıyla başlatmış, 365 günde 9 ekmek sloganıyla startı verilen kampanyaya bizzat katkıda bulunmuştur. Ayrıca 2018 yılında da partimiz tarafından benzeri bir kampanya yürütülmüştür. MHP, atalarımızdan aldığı ilhamla bu tür insani çabaları zaman zaman tekrarlamaktadır.

'CHP’nin mayasında hayırsızlık ve fitne vardır'

CHP yöneticilerinin hayır hasenatla, toplumsal dayanışmayla, insani değerlerle işi olmadığı için; bu partinin yetkilileri ve sözcüleri toplumsal karmaşa ve çatışmayı tercih etmektedir. CHP’nin mayasında hayırsızlık ve fitne vardır. CHP’nin mayasında kavgacılık, geçimsizlik ve huysuzluk vardır.

CHP sözcülerinin dilinde demokrasi ve insan hakları, kalbindeyse fitne ve fesat vardır. CHP; evlere huzur ve topluma esenlik getirmekten çok sokağa kaos taşımaya, meydanlara ateş ve kan akıtmaya meyillidir.

CHP zihniyeti, şiddetten nemalanmakta ve gerginlikten beslenmektedir.

CHP’nin derdi halkın boğazından helal lokma geçmesi değil, vatandaşın birbirinin boğazını sıkması ve toplumsal barışa halel gelmesidir.

CHP’nin meselesi ekmek değil, tefrika ekmektir.

CHP’nin medyadaki sözcülüğünü üstlenen Necdet Saraç, 15 Ekim günkü yazısında, “Sokak hazır, muhalefetin silkelenmesini bekliyor!” başlığını atarak CHP’nin gerçek niyetini açık etmiştir.

Yazısında, “Muhalefet yalnızca iktidarın uygulamalarını eleştirerek büyüyemiyor. Bütün olumsuz gelişmelere rağmen iktidarın kendiliğinden gitmeyeceği de kesin!” diyen Necdet Saraç, seçmenleri sokağa çağırmakta, CHP’yi ve bağlaşıklarına demokrasiye müdahale tavsiyesinde bulunmaktadır.

Saraç’ın, bu apaçık provokasyonun arkasında, demokrasiyi rafa kaldırıp gayrimeşru yollardan iktidarı ele geçirerek bir sivil darbeyle CHP’yi iş başına getirme hesapları vardır.

CHP sözcüleri ekonomik göstergeler başta olmak üzere çeşitli bahanelerle meşru hükümeti devirmek için halkı isyana teşvik etmekte, toplum kesimleri arasında kin, nefret ve ötekileştirme tohumları ekmektedir.

Geçici ekonomik tabloyu, dış politikada yaşanan sorunları ve uzun süren pandeminin biriktirdiği bıkkınlığı toplumsal öfkeye dönüştürmeye çalışan CHP; buradan demokrasiye müdahale için gerekçe çıkarmaya çalışmaktadır.

Oysa halk iktidara ve Cumhur İttifakına desteğini sürdürmektedir. Öfke birikimi halkta değil, iktidara uzanamayan CHP ve yancıları arasındadır.

Tahammülsüzlük, hoşgörüsüzlük ve sıkışınca antidemokratik yollara müracaat, CHP’nin siyasi duruşunun özetidir.

Gezi ve 15 Temmuz benzeri yeni bir macerayla sosyal kaos yaratma peşinde koşan CHP, anlaşılan geçmişte yaşananlardan ibret almamakta ısrarcıdır.

'Sıkıyorsa buyurun sokağa çıkın'

MHP olarak, uslanmak bilmeyen bu demokrasi suikastçılarına davetiye çıkarıyoruz: Sıkıyorsa buyurun sokağa çıkın! Hatta önde N. Saraç, yanında da CHP yöneticileri bulunsun.

15 Temmuz’da darbeye teşebbüs edenlere milletimizin canı pahasına verdiği dersin daha etkilisini, daha güçlüsünü alacağınızdan şüpheniz olmasın!

MHP, gerek askıda ekmek gibi toplumsal dayanışmayı yaygınlaştıran kampanyaları ve gerekse siyaset platformunda millî mutabakatı güçlendiren hamleleriyle CHP ve bağlaşıklarının oyunlarını bozmuştur. Bağlaşıklardan sokak eylemlerine hazırlanan Tabipler Birliğinin oyununu da MHP lideri yer ile yeksan etmiştir.

Küçük Altılı’nın nevzuhur entrikaları varsa milletimizin ve onun bekasının garantörü olan MHP’nin kararlı duruşu ve caydırıcılığı vardır.

MHP var oldukça hiçbir kirli oyun milletimizi bölemeyecek, hiçbir sokak eylemi demokrasimizi inkıtaa uğratamayacaktır.

Sözde demokrasi havarisi CHP ve avenesinin, devletimizi zarara uğratmasına asla izin verilmeyecektir.

İktidara gelmenin yolu sandıktan ve meşruiyetten geçmektedir.

Milletimizin demokrasi bilinci çok kuvvetlidir; birlik ve bütünlüğünü varlığına yönelen tehditleri savuşturacak refleksi anında gösterecektir.

'İlgili makamları göreve davet ediyoruz'

Zamanı geldiğinde milletimiz sandıkta iradesini gösterecek, hükümet etme görevini toplumsal huzurun ve millî dayanışma hamlelerinin düşmanlarına değil, liyakat ve ehliyet sahiplerine verecektir.

MHP olarak bu çirkin oyunları medya üzerinden tezgâhlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyor, ilgili makamları göreve davet ediyoruz.''