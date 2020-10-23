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İstanbul'da mali müşavire rüşvet baskını! Suçüstü yakalandılar

İSTANBUL'da bir firma sahibiniden 600 bin lira rüşvet almak isteyen mali müşavir ve vergi müfettişi suçüstü yakalandı.

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İstanbul Tuzla'da madeni yağ fabrikasının sahibi M.G. (29) Temmuz ayında şirket hattından vergi müfettişi olduğunu söyleyen G.G. tarafından arandı. İddiaya göre, şirketinin denetlendiğini ve 2016 - 2018 yılları arasında tüm mali kayıtların ve defterlerin inceleneceğini söyledi.

Bunun üzerine M. G. tüm mali kayıt defterlerini 10 Eylül tarihinde G. G.'ye defteri teslim etti. Defterleri inceleyen G. G. şirketine ceza kesilecek diyerek 600 bin lira rüşvet teklif etti. Firma sahibi M. G. olayı polise ihbar etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Vergi müfettişi G. G. firma sahibi M. G. 'yi arayarak 600 bin lirayı mali müşavir A. B.' nin (31) Beylikdüzü'nde bulunan ofisine götürüp teslim etmesini istedi. Ekipler, seri numarası alınmış 600 bin lirayı hazırlayarak Beylikdüzü' nde bulunan ofise geçti. Ekipler, M. G. paraları teslim ettiği sırada A. B. 'yi suçüstü yakaladı. Ardından Vergi Denetim Kurumuna geçen ekipler, G. G.' yi 19 Ekim Pazartesi günü yakaladı. Şubede işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polisin ofise baskın yaptığı anlar kamerala yansıdı.

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