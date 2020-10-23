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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı! Çiğ süt destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt destekleme ödemesiyle ilgili, "Üreticilere saat 18.00'den sonra 414 milyon 754 bin liralık destekleme ödemesi yapıyoruz" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.  Pakdemirli, şunları söyledi:

"Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız."
 

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