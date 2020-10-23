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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 15 müfettiş yardımcısı alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teftiş Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 15 müfettiş yardımcısı alacak.

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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 15 Hazine ve Maliye müfettiş yardımcısı alımı için sınav yapılacak.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Giriş sınavı için başvurular, 9 Kasım saat 08.30'dan, 18 Kasım saat 18.00'e kadar, Bakanlığın internet sitesi (https://www.hmb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav 5-6 Aralık'ta

HES kodu bilgisi kaydedilmeyen adayların başvuruları, sistem tarafından kabul edilmeyecek.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Yazılı sınav, 5-6 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

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