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Ankaragücü'nde 2 pozitif vaka

MKE Ankaragücü, iki sağlık personelinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde rutin korona virüs testleri sonucunda iki sağlık personelinde pozitif vakaya rastlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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