Euro/TL rekor tazeledi! Dolar ise yüksek seviyelerde seyrediyor

Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine sürpriz bir şekilde faizi sabit tutması sonrası rekor seviyesini 7.97'nin üzerine taşıyan dolar/TL, bu seviyelerin hemen altında seyrediyor. Euro/TL ise 9,4489 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Abone ol

Yurt içi piyasalarda tüm dikkatlerin çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının dün sürpriz bir kararla faizi değiştirmeden tamamlanmasının ardından, gözler yeniden jeopotilik gelişmelere döndü.

Euro/TL rekorunu yıkarı taşıdı

Dünkü kararın ardında 7,97'nin üzerine çıkarak rekor tazeleyen dolar/TL, haftanın son işlem gününde zirvenin hemen altında değerleniyor. Euro/TL ise 9.4489 ile dünkü rekor seviyelerini bir kademe daha yukarı taşıdı.

Piyasalarda izlenecek veriler ve son durum

Piyasalarda Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler yakından izleniyor. Küresel piyasalar yatay seyirde, altın ise dünkü yükselişin ardından bugün sakin. Piyasaların bugün izleyeceği en önemli veriler öncü PMI olacak.