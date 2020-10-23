Ahmet Hakan'dan 'Hak geldi batıl zail oldu' diyen Kılıçdaroğlu'na tavsiyeler

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP grup konuşmasında "Hak gelecek, batılı zail edeceğiz." ifadelerini kullanan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tavsiyelerde bulundu.

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Ahmet Hakan, sağ terminolojiden bir cümle kuran CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Mukaddesatçı sağa şık bir selam daha çakmış olursunuz." deyip "O zaman kendisine bir tüyo vereyim..." diye yazdı.

Hakan'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Erbakan Hoca, bu ayeti motto yapmıştı"

Bu cümle, Kuran-ı Kerim’den bir ayettir. Ayetin tamamı şöyledir: “De ki... Hak geldi, batıl yıkılıp gitti... Zaten batıl, yıkılmaya mahkûmdur.” Erbakan Hoca, bu ayeti motto yapmıştı. Sıkça söylediği sözlerin başında gelirdi bu ayet. Erbakan’ın partilerinin yayın organı Milli Gazete’nin logosunun altında da “Hak geldi, batıl zail oldu” yazar.

"Hak gelecek, batılı zail edeceğiz"

Geçen gün Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasını dinliyordum. Kılıçdaroğlu, “Seçimden korkmayın, seçim toplumun isteğidir” diye coşkulu bir şekilde konuşmasını bitirirken... Şöyle dedi: “Hak gelecek, batılı zail edeceğiz. Yok edeceğiz batılı.”

"O zaman kendisine bir tüyo vereyim..."

Acaba Kemal Bey, terminolojiyi nereden öğrenmiş olabilir? Temas içinde olduğu Temel Bey’den mi? Yoksa son zamanlarda biraz fazla mı Milli Gazete okuyor? Madem Kemal Bey, Erbakan tarzına merak sardı. O zaman kendisine bir tüyo vereyim... Erbakan Hoca’nın en meşhur cümlelerinden biri de şudur: “Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.”

Bunu da kullanın isterseniz Kemal Bey. Mukaddesatçı sağa şık bir selam daha çakmış olursunuz.