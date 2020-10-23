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Emekli milletvekillerinin maaşı ne kadar? İşte vekil ve emekli cumhurbaşkanları zammı

TBMM'ye sunulan bütçe teklifi ile eski cumhurbaşkanları ve milletvekillerinin emekli aylıkları da netleşti. 2021 bütçesiyle birlikte eski cumhurbaşkanlarının emekli aylıkları yaklaşık 35 bin lira olacak. Emekli milletvekillerinin aylığı ise yaklaşık 15 bin 800 liraya ulaşacak.

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2021'de milletvekili emekli aylığı ek ödeme hariç yaklaşık 15 bin 800 lira olacak. Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 bütçe teklifine göre, önümüzdeki yıl cumhurbaşkanının aylık brüt maaşı 88 bin lira olacak. Teklifteki bütçe tahminlerine göre cumhurbaşkanı maaşının 2022'de 96 bin lira, 2023'te ise, 105 bin lira olması öngörülüyor.

2.7 milyar liralık ödenek

Teklife göre, Cumhurbaşkanlığı'nın mal ve hizmet giderleri için 2.3 milyar liralık, personel giderleri için ise toplam 402 milyon liralık ödenek öngörülüyor. Teklife göre 2021'de Cumhurbaşkanlığı'na 47 yeni taşıt alınması planlanırken; bunların 30'unu binek otomobil, beşini minibüs, beşini pick-up (kamyonet), beşini panel, iki tanesini ise en az 41 kişilik otobüsler oluşturdu.

Emekli aylıkları 35 bin lira olacak

Cumhurbaşkanlığı ödeneği (aylığı), eski cumhurbaşkanları, eski TBMM başkanları, eski başbakanlar ve milletvekili emeklisi olanlar ile bunlardan vefat edenlerin hak sahiplerini de yakından ilgilendiriyor. Çünkü bunların emekli aylıklarının belirlenmesinde cumhurbaşkanı aylığı belli oranda baz alınıyor. Buna göre, 2021 bütçesiyle birlikte eski cumhurbaşkanlarının emekli aylıkları yaklaşık 35 bin lira olacak. Emekli milletvekillerinin aylığı ise yaklaşık 15 bin 800 liraya ulaşacak.

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