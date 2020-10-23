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Şırnak'ta 1 terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 1 terör örgütü mensubunun daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütü mensubu 1 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

İkna yoluyla teslim olan teröristin 2010 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

1 Ocak’tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 185’e yükseldi.

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