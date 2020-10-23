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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Selçuk Bayraktan'dan sürpriz çağrıya destek

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin "Diyarbakır'ın kalbi" olarak nitelendirilen Amida Höyük'te uçuş denemesi yapması talebine, Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan destek mesajı geldi.

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Sur ilçesindeki Amida Höyük Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız'ın, Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin uçuş denemesinin, ünlü İslam alimi El Cezeri'nin dünyanın ilk robotlarını yaptığı ve Amida Höyük'te gerçekleştirilmesi önerisine Bayraktar, Twitter hesabından yanıt verdi.

Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "Testlerde biraz daha yol alalım... Cezeri'nin hatırasını, yaşadığı toprakların ev sahipliğinde yad etmekten şeref duyarız... Semalarımızda Hür ve Özgür..." ifadelerine yer verdi.

Ardından Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da Twitter'dan, "Diyarbakır hazır, heyecanla bekliyor. Cezeri denemelerinin Diyarbakır'ımızda yapılmasından onur duyarız. İki gururu bir arada yaşamak isteriz." mesajını paylaştı.

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