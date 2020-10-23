BIST 1.199
DOLAR 7,96
EURO 9,40
ALTIN 487,50
HABER /  YEREL

İzmir'de tartıştığı oğlunu silahla vurdu durumu ağır

İZMİR'in Buca ilçesinde, baba oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, baba V.N.'nin silahla ateş ettiği oğlu E.N. ağır yaralandı

Abone ol

İzmir'in Buca ilçesinde babası tarafından silahla vurularak ağır yaralanan oğul hastaneye kaldırıldı.

Göksu Mahallesi'nde yaşayan baba V.N. ile oğlu E.N (36),arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte baba V.N. oğlu E.N'ye silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu E.N. kanlar içerisinde yere yığılırken, aile bireylerinin durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, E.N. önce Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan E.N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Baba ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da durum vahim! Fahrettin Koca açıkladı koronavirüs vakaları Ankara'nın 5 katı
Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
UEFA sıralamasında Türkiye 13.sıraya geriledi! Şampiyonlar Ligi tehlikede
Ağız gargarası koronavirüsü önleyebilir mi? Uzmanlar uyardı
Siyaset kulislerini karıştıran iddia! Abdullah Gül Ali Babacan'dan rahatsız oldu!
Trump ile Biden'ın ikinci düellosunda hakaretler havada uçuştu! Korona kavgası sert geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Esed rejiminin Şam müftüsü bombalı saldırıda hayatını kaybetti
TTB acı haberi duyurdu! Bir sağlık çalışanı daha koronavirüs sebebiyle öldü
Kahramanmaraş’ta kamu kurumları ve bankalarda işlemler için HES kodu zorunluluğu
Hakan Ural nereli yaşı kaç annesi babası kimdir?
Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı 6 yaralı var
Sinem Kobal doğum yapınca Kenan İmirzalıoğlu'nun jestleri bakın neler oldu
Yorumlar