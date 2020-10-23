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Kazada yaralanan yaya: Yevmiyeciyim, bu şekilde nasıl çalışacağım

BURSA’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tahsin Yılmaz (61) yaralandı. Yılmaz, "Sanırım kolum kırıldı, iyileşene kadar çalışamam. Ben yevmiyeci adamım. Bu şekilde nasıl para kazanacağım" dedi.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Şehabettinpaşa Mahallesi Altıparmak Caddesi’nde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 L 0162 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Tahsin Yılmaz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Yılmaz yaralanırken, sürücü ise kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Yılmaz, "Bana otomobille vurup kaçtı. Sanırım kolum kırıldı, iyileşene kadar çalışamam. Ben yevmiyeci adamım. Bu şekilde nasıl para kazanacağım" dedi.

Sağlık durumu iyi
Yılmaz, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı
Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 

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