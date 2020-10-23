Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı 6 yaralı var

Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal:Grip ile Covid-19’u ayırt etmek mümkün değil

Uzmanı uyardı bu maskeleri sakın kullanmayın! İşte sağlıklı maskeler

YÖKDİL başvuru 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?