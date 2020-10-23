TTB acı haberi duyurdu! Bir sağlık çalışanı daha koronavirüs sebebiyle öldü

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi bölümünde çalışan Yeter Yılmaz, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Abone ol
Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir sağlık çalışanının daha koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. TTB'den yapılan açıklamada, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü çalışanı Yeter Yılmaz'ı Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü çalışanı Yeter YILMAZ'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) October 22, 2020
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/P1kZ2r3Gex
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