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Serdar Aziz'den anlamlı destek

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, doğum günü öncesi iyilik hareketi başlattı.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz, 23 Ekim'de ailesi ve dostlarından doğum günü için hediye ya da organizasyon yapmalarını istemedi.

30 yaşına giren milli futbolcu, onun yerine iyilikpaylas.org'a girerek Kansersiz Yaşam Derneği için başlatılan kampanyaya destek olunmasını talep etti.

Serdar Aziz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Ekim benim doğum günüm. Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük farketmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler" dedi.

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