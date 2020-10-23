BIST 1.200
DOLAR 7,96
EURO 9,39
ALTIN 487,20
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'daki koronavirüs toplantısına İmamoğlu çağrılmamıştı! Valilik 'ani gelişti' dedi

İSTANBUL'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yapılan koronavirüs toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmedi. İmamoğlunun toplantıyı Bakan Koca'nın Twitter paylaşımı ile öğrenmesi tepki çekti. Valilik kaynakları 'toplantı ani geliştiği için haber verilmedi' açıklaması yaptı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdıklarını açıkladı. Bu paylaşımla birlikte o toplantıyı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da öğrendi. 

İmamoğlu'nun o toplantıya çağrılmaması tepkilere neden olurken, Independent Türkçe'nin haberine göre, valilik kaynakları İmamoğlu'nun çağrılmaması için 'ani geliştiği için çağrılmadı' denildi. Açıklamada şöyle denildi:

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu il bazında gerçekleşen pandemi kurulu toplantılarına katılıyor. Ancak bugünkü toplantı ani gelişti. Markar Esayan’ın cenazesinde Vali ve Koca birlikte hastaneye gidiyorlar, ardından da böyle bir toplantı gerçekleşiyor.”

İlgili Haberler
İstanbul'da durum vahim! Fahrettin Koca açıkladı koronavirüs vakaları Ankara'nın 5 katı
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da durum vahim! Fahrettin Koca açıkladı koronavirüs vakaları Ankara'nın 5 katı
Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
UEFA sıralamasında Türkiye 13.sıraya geriledi! Şampiyonlar Ligi tehlikede
Ağız gargarası koronavirüsü önleyebilir mi? Uzmanlar uyardı
Siyaset kulislerini karıştıran iddia! Abdullah Gül Ali Babacan'dan rahatsız oldu!
Trump ile Biden'ın ikinci düellosunda hakaretler havada uçuştu! Korona kavgası sert geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Suzan Kardeş kaç yaşında nereli Suzan Kardeş kimdir?
Ateş Kara: Kışın yakın mesafede bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor
Araç kiralama çetesi emekli yarbayı çok fena çarpttı! Eşi de terk etti
Serdar Aziz'den anlamlı destek
Çekmeköy'de kargo çalışanı feci şekilde dövüldü 'Benim adresimi nasıl bulamazsın'
Kasım 2020 celp dönemleri askerlik yerleri açıklandı mı?
Yorumlar 1 yorum