İstanbul'daki koronavirüs toplantısına İmamoğlu çağrılmamıştı! Valilik 'ani gelişti' dedi

İSTANBUL'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında yapılan koronavirüs toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmedi. İmamoğlunun toplantıyı Bakan Koca'nın Twitter paylaşımı ile öğrenmesi tepki çekti. Valilik kaynakları 'toplantı ani geliştiği için haber verilmedi' açıklaması yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdıklarını açıkladı. Bu paylaşımla birlikte o toplantıyı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da öğrendi.

İmamoğlu'nun o toplantıya çağrılmaması tepkilere neden olurken, Independent Türkçe'nin haberine göre, valilik kaynakları İmamoğlu'nun çağrılmaması için 'ani geliştiği için çağrılmadı' denildi. Açıklamada şöyle denildi:

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu il bazında gerçekleşen pandemi kurulu toplantılarına katılıyor. Ancak bugünkü toplantı ani gelişti. Markar Esayan’ın cenazesinde Vali ve Koca birlikte hastaneye gidiyorlar, ardından da böyle bir toplantı gerçekleşiyor.”