2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.