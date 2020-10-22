Memet Ali Alabora Galler'de yeni bir hayat için 18 saat çalışıyor işte yeni hayatı

Galler'deki yeni hayatını anlatan Memet Ali Alabora, şunları anlattı:

''Ben kendimi hep İstanbullu olarak tanımlamıştım. Her şeyden önce İstanbulluydum. Oyunculuktan da öte bir şeydi benim için. Fark ettim ki, benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş.''