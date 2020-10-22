Memet Ali Alabora Galler'de yeni bir hayat için 18 saat çalışıyor işte yeni hayatı
GEZİ olayları nedeniyle müebbet hapsi istenen Memet Ali Alabora, 7 yıldır Galler'de yaşıyor. Alabora, 7 yıldır yurt dışında geçirdiği süre boyunca yaşadığı süreci anlattı.
Gezi Olayları Davası'nda müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan tiyatro ve televizyon oyuncusu sanatçı Memet Ali Alabora, bir podcast yayınına katıldı.
Mehmet Ali Alabora, Türkiye'ye dönmek istediğini ancak riskli gördüğü için dönemediğini, Galler’de yeni bir hayat kurmak için günde 18 saat çalıştığını söyledi.
Alabora, Türkiye’den ayrılmaya karar verdiğinde, geri dönememe ihtimalini, sürgün hayatının bu kadar uzun süreceğini hiç düşünmediğini ve o dönem "sudan çıkmış balık gibi" olduğunu sözlerine ekledi.
Galler'deki yeni hayatını anlatan Memet Ali Alabora, şunları anlattı:
''Ben kendimi hep İstanbullu olarak tanımlamıştım. Her şeyden önce İstanbulluydum. Oyunculuktan da öte bir şeydi benim için. Fark ettim ki, benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş.''