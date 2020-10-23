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Tüm sırlar bu fotoğrafta tartışılan isimlerin hepsi aynı masada buluştu

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü iddiasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Nedim Şener, 2014 yılına ait Kazakistan'da çekilen bir fotoğrafı köşe yazısına taşıdı.

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İYİ Parti kurucularından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları yankı uyandırdı.

Kavuncu'nun FETÖ'cü olmakla suçlanmasıyla birlikte bu partiye FETÖ'nün siyasi ayağı suçlamaları yöneltildi. Tartışmalar gündemdeki yerini korurken, dikkat çeken bir yazı Hürriyet yazarı Nedim Şener'den geldi.

Şener, bir fotoğraf paylaştı ve o isimlerin kimliklerine dair detaylar paylaştı. İşte o yazının ilgili bölümü:

Restoran Enver Altaylı'nın kardeşine ait

"Tarih 2014, yer Kazakistan’ın Başkenti Alma Ata. Mekân, Enver Altaylı’nın kardeşi Talha Altaylı’ya ait G Balık isimli restorant. Kalabalık bir masada oturanlar ilginç isimler.

Sol başta FETÖ’nün Kazakistan imamı Mesut Ata, onun yanında oturan ikinci kişi Buğra Kavuncu’nun babası Orhan Kavuncu, üçüncü kişi Buğra Kavuncu’nun dayısı FETÖ’den tutuklu Enver Altaylı, soldan beşinci kişi Bank Asya’nın kurucu ortağı Mehmet Artukaslan, yedinci kişi Kazakistan’da yayınlanan FETÖ’nün Zaman gazetesi başyazarı Ahmet Alyaz, fotoğrafta en sağda bulunan sekizinci kişi ise Buğra Kavuncu’nun kardeşi Oruç Burak Kavuncu.

Fotoğrafın büyüğüne bakın

Meral Akşener, Osmaniye’de kürsüye kimi çağırıp teşekkür etmişti? Orhan Kavuncu’yu değil mi... Yanında kim vardı? Oğlu Buğra Kavuncu değil mi...

Buğra Kavuncu’yu sadece onun internette yayınlanan özgeçmişine bakıp konuyu tartışmak mümkün değil, diğer fotoğraflara da bakmak gerekiyor.

Enver Altaylı-Orhan Kavuncu ilişkisini anlamadan hatta bütün ailesinin ilişkilerini çözmeden, onların da FETÖ, ABD, Alman istihbaratı ilişkilerini bilmeden Buğra Kavuncu olayını anlamak mümkün değil. Elimizdeki fotoğraflar bazı sırları anlatıyor ama büyük senaryoyu anlamak için fotoğrafın büyüğüne bakmak lazım.

İşe, 2014’te Alma Ata’da FETÖ’cülerle çekilen o fotoğraftan başlayabiliriz."

Nedim Şener'in yazısının tamamı

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