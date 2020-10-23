Nihat Hatipoğlu hayretler içinde kaldı! Sokakta 4 genç kız bira içiyordu

"Bir ilimizdeki sokaktan hayretler içinde geçtim, dışarıda dört genç kız bira içiyordu" diyen ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, “Onları yok saymak yerine var kabul edip, öyle hareket etmek lazım” uyarısı yaptı.

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ATV ekranlarının fenomen ilahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu, ismini vermediği bir ilde sokaktan geçerken “hayretler içerisinde kaldığını”, söyledi. Hatipoğlu'nu hayretler içinde bırakan şey ise dört genç kızın dışarıda bira içiyor olması olmuş. Hatipoğlu, Sabah gazetesindeki köşe yazısında gençleri çok sevdiğini, onlar tarafından da sevildiğini yazdı:

- Ben gençleri çok seviyor ve onlara güveniyorum. Zira her gün sokaktayım. Ve kulağında küpesiyle, farklı giyim tarzıyla, kollarında dövmeleriyle görünen gençlerin yolumu kesip beraber fotoğraf çektirdiklerini, ellerindeki sigarayı edeben -saklamaya çalıştıklarını görüyorum. Biliyorum.

4 genç kız sokakta bira içiyordu

“Bir ilimizdeki bir sokaktan hayretler içinde geçtim” diyen Hatipoğlu, şunları söyledi: "Meğer o sokak genç kız ve erkeklerin daha yoğun geldikleri bir yermiş ve dışarıda, içeride doğrusu Avrupa'nın herhangi bir merkezindeki görüntüyü aksettiriyordu. Dışarıda dört genç kızımız bira içiyorlardı."

Beni görünce biraları saklayıp dediler ki...

- "Yüzümüzde maske vardı. Beni tanıdılar ve dördü birden biralarını sakladılar. Mahcup bir gülümseme ile "Hocamız geçiyor çocuklar" dediklerini işittim. Daha var. Edep, saygı elbet var."

Onlar da bu ülkenin evlatları...

Hatipoğlu, “Ama oradakiler de bu ülkenin evlatları, çocukları. Onları yok saymak yerine var kabul edip, öyle hareket etmek lazım. Ve o gençlerimizi asli karakterine yönlendirecek bir yol takip etmeliyiz. Yoksa gelecekte köprü altlarında vücuduna zehir enjekte eden genç bedenlere şahit oluruz” ifadesini kullandı.