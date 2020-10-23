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Rize'de baba kız 8 saat arayla can verdiler! Üzüntüsüne dayanamadı

İhlas Haber Ajansı

Rizeli baba hastane odasında kendisine refakat ederken üzüntüsünden beyin kanaması geçiren kızından 8 saat sonra yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, Pehlivantaşı mahallesinde 68 yaşındaki İlyas Demirci isimli vatandaş 1 hafta önce budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması riskinden dolayı hastanede tedavi gören İlyas Demirci’ye ilk iki gün 40 yaşındaki kızı Songül Akgün refakat etti. 2. günün sonunda evine giden ve kendini kötü hissetmesine rağmen yeniden babasının yanına refakatçi olarak gelen Akgün burada baygınlık geçirdi.

Akgün’e yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakıma alındı. 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan Akgün dün akşam 18.00 sularında hayatını kaybetti. Dün sabah saat 09.00 sırasında kalbi durduğu için yoğun bakıma alınan baba İlyas Demirci ise tedavi gördüğü aynı hastanede gece 02.00 sularında hayatını kaybetti. İki ölüm haberini arka arkaya alan yakınları ise fenalık geçirdi.

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