İstanbul koronavirüs haritası şoke etti! Ankara'nın 5 katı oldu işte ilçelerin hali
İSTANBUL'daki vaka sayıları Ankara'nın 5 katına çıkarken Türkiye genelinde de yüzde 40'a ulaştı. İstanbul koronavirüs haritası da durumun vehametini ortaya koyuyor.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 102 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1581 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 310 bin 27'ye yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267'ye ulaştı. Hasta sayısı 355 bin 528, vefat sayısı 9 bin 584, ağır hasta sayısı 1599, aktif hasta sayısı 35 bin 917 oldu.
İstanbul'da durum vahim
Türkiye'deki yeni tip koronovirüs (Kovid-19) vaka sayıları 2 binin üstüne sıçrarken; en büyük artış İstanbul'da yaşandı. Mega kentte patlama yapan vaka sayıları, ürküten bir tablo ortaya koydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan vahim tabloyu açıkladı. Bakanın verdiği bilgiye göre; İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. "Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz."
İŞTE İLÇE İLÇE KORONAVİRÜS HARİTASI...
Gaziosmanpaşa