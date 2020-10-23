İstanbul koronavirüs haritası şoke etti! Ankara'nın 5 katı oldu işte ilçelerin hali

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 102 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1581 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 310 bin 27'ye yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267'ye ulaştı. Hasta sayısı 355 bin 528, vefat sayısı 9 bin 584, ağır hasta sayısı 1599, aktif hasta sayısı 35 bin 917 oldu.