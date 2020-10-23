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Çorum'da eşi için aldığı araç hasarlı çıkan adam benzin döküp yakmaya kalkıştı

Demirören Haber Ajansı

ÇORUM'da 52 yaşındaki adam, eşine aldığı aracın hasar kayıtlı olduğunu öğrenmesiyle deliye döndü. Satıcı bayiden olumsuz yanıt alan adam benzin döküp aracını yakmak istedi. Çevredekilerin müdahalesiyle benzin bidonu elinden alınan adam gazetecilere duruma yönelik isyanda bulundu.

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Olay, sabah saatlerinde Çorum- Ankara karayolu üzerindeki bir otomobil galerisinde meydana geldi. Bir süre önce eşi için ikinci el cip satın alan Hamza Özdemir, araçta hasar kaydı olduğunu öğrenince, satıcı bayiyi yetkilileriyle görüştü.

Görüşmede, taleplerine olumsuz yanıt alan Özdemir, satıcı bayi önüne getirdiği aracı, yakmak istedi. Özdemir, kendisine soru soran gazetecilere konuşurken, çevredekiler elindeki benzin bidonunu aldı.

İkna edilip, eyleminden vazgeçirilen Özdemir, bayi yetkililerinin “Ne gerekiyorsa yaparız” sözleri üzerine aracını bırakarak bölgeden ayrıldı.

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