Antalya'da Rus otel sahibi 15 kişiyle terör estirdi! Kiracısını bağlayıp dövdüler
ANTALYA'da otel işleten Orhan Kaplan (27) ve 2 personeli, otel sahibi Rus uyruklu şahıs ve 15 kişi tarafından dövüldü. Rus grubu, elleri ve ayaklı bağlı adamı boş araziye götürüp dakikalarca darbetti, senet imzalatmak istedi. 'Biz Rus mafyasıyız' diye cümleler savuran grup bir de sosyal medyadan Rusça 'olay yapmaya gidiyoruz' paylaşımı yaptı.
Antalya'da yaşayan Orhan Kaplan, mayıs ayında Kumluca ilçesine bağlı Olimpos'ta Rus vatandaşı G.A.'ya ait oteli 5 aylığına kiraladı. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri istediği gibi gitmeyen Kaplan, sözleşmesinin bitmesine yakın otel sahibini arayarak, sözleşmesini bir süre uzatmak istediğini belirtti. Ancak G.A. oteli hemen boşaltmasını söyledi. Bunun üzerine Kaplan, otelde turistlerin olduğunu, konaklama sürelerinin bitmesini ve eşyalarını toparlamak için 15 gün süre istedi.
İddiaya göre otel sahibi G.A., bu talebi reddedip, oteli hemen boşaltması gerektiğini yineleyip, tehdit etti. Kaplan ise aynı gün oteli boşaltmasının mümkün olmadığını, hukuki yollara başvurmasını söyledi.
15 kişi geldiler: 21 Ekim günü, konaklayan turistler ve personel otelde kahvaltı yaparken, G.A. ile birlikte 15 kişilik Rus grup geldi. Kaplan'ı yere yatıran gruptan 3 kişi, ellerini ve ayaklarını plastik kelepçe ve bantla bağlayarak dövmeye başladı. Müdahale etmek isteyen otel personeli Batuhan İlhan ve Seyit Akman'ı da aynı şekilde bağlayan gruptakiler, onları da darbetti. Şoke olan turistler müdahil olmak isteyince, gruptakiler onlardan oteli hemen boşaltmalarını söyledi.
Boş arsaya götürdüler: Gruptan 4 kişi, elleri ve ayakları bağlı olan Orhan Kaplan'ı bu kez boş bir odaya götürüp yaklaşık yarım saat boyunca dövdü. Bu sırada Kaplan'a senet imzalatmak isteyen kişiler, kolunu da kırmaya çalıştı. Dışarıda bulunan gruptan bir kişi, kasada bulunan bin 200 lirayı aldı.