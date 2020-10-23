Antalya'da Rus otel sahibi 15 kişiyle terör estirdi! Kiracısını bağlayıp dövdüler

15 kişi geldiler: 21 Ekim günü, konaklayan turistler ve personel otelde kahvaltı yaparken, G.A. ile birlikte 15 kişilik Rus grup geldi. Kaplan'ı yere yatıran gruptan 3 kişi, ellerini ve ayaklarını plastik kelepçe ve bantla bağlayarak dövmeye başladı. Müdahale etmek isteyen otel personeli Batuhan İlhan ve Seyit Akman'ı da aynı şekilde bağlayan gruptakiler, onları da darbetti. Şoke olan turistler müdahil olmak isteyince, gruptakiler onlardan oteli hemen boşaltmalarını söyledi.