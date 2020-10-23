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Türkiye ve Ukrayna savunma alanında ortaklık anlaşması imzaladı

Anadolu Ajansı

Türk şirketi LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom bünyesindeki gaz türbini üretim şirketi Zorya-Mashproekt ortaklık anlaşması imzaladı.

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Zorya-Mashproekt şirketinden yapılan açıklamada, Türk şirketi LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Haluk Bayraktar başkanlığındaki temsilcileri ile Ukroboronprom yetkililerinin bir araya gelerek şirketin tesislerinde incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Görüşmede tarafların, sivil ve askeri ürünlerin üretimi ve tedarikinde iş birliği olanakları ile enerji ve altyapı alanında potansiyel ortak projeleri değerlendirdikleri belirtilen açıklamada, tarafların ilişkileri derinleştirmek için mutabakat imzaladıkları belirtildi.

Söz konusu mutabakatın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin geçen hafta Türkiye’ye düzenlediği resmi ziyaret esnasında imzalanan anlaşmaya dayandığı açıklandı.

Zorya-Mashproekt Üst Yöneticisi Denis Gordienko, eylül ayındaki Türkiye ziyareti sırasında tarafların iş birliği için karşılıklı ilgi gösterdiğini belirterek, imzalanan mutabakatın Zorya-Mashproekt'in Türk piyasasına girmesi konusunda yeni bir adım olduğunu kaydetti.

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