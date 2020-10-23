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Kayseri saldırısı faili Ferhat Tekiner MİT operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Anadolu Ajansı

KAYSERİ'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere saldırının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi.

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Kayseri'de, 2016 yılında Erciyes Üniversitesi yakınlarında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 15 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Irak'ın kuzeyinde yakalandı

Terör örgütü PKK'nın 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden "Fırat/Botan" kod isimli Tekiner, MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalandı.

Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, Türkiye'ye getirildi. 

15 asker şehit olmuş 54 asker de yaralanmıştı

Tekiner'in, Kayseri'de, Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının faili "Kendal/Deniz" kod isimli Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlenmişti.

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