Son dakika Libya'da kalıcı ateşkes anlaşması! BM duyurdu

Birleşmiş Milletler, (BM) son dakika yaptığı açıklamada, "Libya'da savaşan tüm taraflar ülkenin tamamı için kalıcı ateşkeste anlaştı" duyurusunu yaptı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Libya'da savaşan tüm tarafların kalıcı ateşkeste anlaştığını duyurdu.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Libya'da alınan ateşkes kararın barış için çok önemli olduğunu vurgulayan Williams, "Libya'da savaşan tüm tarafların kalıcı ateşkeste anlaştı" dedi.

Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantılarının üçüncü turu haziranda video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti.

4. tur görüşmeleri 24 Ekim'de

Dördüncü tur görüşmeleri 24 Ekim Cumartesi'ne kadar devam edecek.