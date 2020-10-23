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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'a yapacağı ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmeyi planladığını açıkladı.

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İstanbul'da yapılan pandemi toplantısına çağrılmayan İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, toplantıyı sosyal medyadan öğrendiğini açıklaması sonrası 'neden çağrılmadı?' tartışması başlamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'dayım. Kendisi ile de görüşmeyi planlıyorum" diye konuştu.

İmamoğlu ile görüşecek

''Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'dayım.'' diyen Bakan Koca, şunları kaydetti:

Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da gerçekleştireceğiz.

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