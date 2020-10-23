Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'daha az dezenfektan' uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, veli, öğretmen ve okul çalışanlarına çağrıda bulundu. Bakan Selçuk "Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım" dedi.Abone ol
Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğrencilerin dezenfektan kullanımı yerine ellerini yıkamaya öncelik vermesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Selçuk, "Veli, öğretmen, okul çalışanlarımız sizlerden bir ricam var; Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım. Çocuklarımızın okulda el hijyeni için su+sabun+20 saniye yeter bize. Hadi, hep birlikte başaralım" ifadelerini kullandı.
Veli, öğretmen, okul çalışanlarımız ve sizlerden bir ricam var: Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 23, 2020
Çocuklarımızın okulda el hijyeni için
SU+SABUN+20 SANİYE
yeter bize...
Hadi, hep birlikte başaralım.