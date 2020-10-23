Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'daha az dezenfektan' uyarısı

Veli, öğretmen, okul çalışanlarımız ve sizlerden bir ricam var: Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım.



Çocuklarımızın okulda el hijyeni için

SU+SABUN+20 SANİYE

yeter bize...



Hadi, hep birlikte başaralım.