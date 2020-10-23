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Bursa'da bir anda yıkıldı altında kaldı! Feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sera yapımı için getirdiği demir profillerin altında kalan tır şoförü hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Yenişehir’e bağlı Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Zonguldak'tan sera yapımı için demir profil getiren tır şoförü Mustafa Uysal (49), indirdiği demirlerin bir anda yıkılmasıyla altında kaldı. Sıkıştığı yerde can veren Uysal'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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