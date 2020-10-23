Siirt'te 60 yaşındaki adam 15 yılda satamadığı ürünleri pandemi döneminde bitirdi

Renkleri ve sanatı keşfedin: Konuşmasının devamında "Çok değerli insanlarımız gelip resimle ilgili fikir aldı. Ne yapabiliriz hangi malzemeleri kullanabiliriz diye, tabi ki ben hepsine yardımcı oldum ve bu pandemi döneminde bu virüs döneminde 10-15 yıldır satamadığım resimleri, satamadığım malzemeleri sattım. Çok mutluyum. İnsanların sanatla uğraşması resimle uğraşması çok güzel ve gerçekten resim sanatı sizi tedavi eder. Ruhsal yönden sizi iyileştirir size dünyayı gezdirir. Renkleri ve sanatı keşfedin ve hiçbir zaman resim çizmekten vazgeçmeyin" dedi.