AÖL sınav tarihleri 2020 AÖL 1. dönem güz sınav tarihleri

Lise eğitimini dışarıdan devam ettiren öğrenciler AÖL 1. dönem sınav tarihlerini araştırıyor. MEB 2020-2021 sınav takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak. AÖL sınav giriş yerleri ise 2 Aralık tarihinde yayımlanacak.

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Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler AÖL sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 2021 eğitim öğretim dönemi AÖL 1. dönem sınav tarihlerini duyurdu. Açık Öğretim Lisesi tarafından yayımlanan AÖL güz dönemi sınav takvimine göre birinci dönem sınav giriş belgeleri 2 Aralık tarihinde yayımlanacak.

Sınavla ilgili gelişmeler aol.meb.gov.tr üzerinden duyurulacak. Gözler şimdi AÖL sınav takviminde. Peki, AÖL güz dönemi sınavları ne zaman? İşte, MEB açık lise 2020 2021 sınav tarihleri.

Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. 9 Ekim tarihinde tamamlanan kayıtların ardından binlerce öğrenci AÖL sınav tarihlerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, AÖL güz dönemi sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak. Sınav giriş belgeleri ise 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. İşte, Açık lise sınav takvimi.

AÖL 1.dönem sınavları ne zaman:

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 AÖL sınav takvimini açıkladı. Takvimde yer alan bilgilere göre, AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.

Sınavlar yüz yüze mi olacak:

AÖL güz dönemi sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mi yapılacağı henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav tarihlerinde önce konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. 2020 AÖL sınavlarının uygulanış şekli belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AÖL mezuniyet kredisi kaç oldu:

Açık Öğretim Lisesi mezuniyet kredisi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Bakanlık Makam Onayı ile 170 olarak belirlenmiştir.

Mezuniyet şartlarını taşıyanlar (Ortak ve zorunlu dersi kalmayan, dönemi 8 ve üzeri, kredisi 170 ve üzeri) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı 1. Dönem sınavları sonucunda mezun olanlar ile birlikte mezun olacaktır.

Bakan Selçuk duyurdu:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.

Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.