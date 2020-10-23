VGM burs sonuçları 2020 sorgulama ekranı ne zaman açıklanır?

VGM ortaöğrenim burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Başvurularını tamamlayan binlerce aday VGM burs sonuçlarına kilitlendi. Kurumdan henüz bir açıklama gelmedi fakat VGM burs sonuçlarının kasım ayı içinde açıklanması bekleniyor. 2019 yılındaki VGM sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı

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VGM ortaöğrenim burs başvuruları 14 Ekim'de son buldu. Hemen ardından sonuçlar gündem oldu. Binlerce öğrenci sonuçlara odaklanmış durumda... Diğer yandan yükseköğrenim öğrencileri ise devam eden başvurular hakkında bilgi almaya çalışıyor.

VGM ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır:

VGM ortaöğrenim burs sonuçları için kurumdan net bir tarih verilmiş değil. Geçen yıl burs sonuçları 25 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların bu tarihte açıklanması bekleniyor.

VGM yükseköğretim burs başvurusu nasıl yapılır:

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.p