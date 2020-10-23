İzmir'de emekli kaptan pilot korona virüse yenik düştü

Türk Hava Yolları (THY)'ndan emekli olan kaptan pilot Metin Pekoğlu, korona virüsü ile mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.Abone ol
Türk Hava Yolları (THY)'nda uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan ve İzmir'in Çeşme ilçesine yerleşen kaptan pilot Metin Pekoğlu'na Covid-19 teşhisi konuldu. Virüse yenik düşen Pekoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Metin Pekoğlu'nun, Çeşme'de toprağa verileceği belirtildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul koronavirüs haritası şoke etti! Ankara'nın 5 katı oldu işte ilçelerin hali