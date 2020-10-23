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Esenyurt'ta 'hediye' cinayeti! Komşusu kadın kalbinden bıçakladı

Demirören Haber Ajansı

ESENYURT'ta 'hediye bisiklet' yüzünden çıkan kavga cinayetle bitti. Komşu kadın, evine gelen adam ile onun eski kaynanasını bıçakladı. Kalbinden bıçaklanan adam ölürken katil zanlısı komşu ile kocası adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beytullah Çelebi (47) bir süre önce komşusu Sevim E.(27) ve Yahya E. (38)'nın çocuklarına bisiklet hediye etti. Ancak Çelebi bisikleti dün akşam geri almaya gidince tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce Sevim E. yanında olan bıçak ile Çelebi'yi kalbinden yanındaki eski kaynanasını ise karnından bıçakladı. Hastaneye giden Çelebi hayatını kaybetti. Olaya karışan karı koca ise Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Beytullah Çelebi'nin eski kaynanasının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan bugün öğle saatlerinde cinayetin işlendiği sokakta toplanan kalabalık, olayla ilgisi olduğunu iddia ettikleri bir kadının evine yürümek istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kalabalığın toplandığı evin önünde güvenlik önlemi aldı. Kalabalık tarafından tehdit edilen ismi Suzan olduğu iddia edilen bir kadın zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırıldı.

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