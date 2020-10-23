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İstanbul'da düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

İSTANBUL Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan pilot Beytullah Nart hayatını kaybetti.

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Dün Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeni ile acil iniş sırasında düşen uçağın pilotu Beytullah Nart’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından dün saat 10.56’da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05’te havalimanı yakınlarında düştü. Uçağın pilotu, pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart, ekipler tarafından çıkarıldıktan sonra ambulans helikopter ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.


Genç pilotun doktorların tüm müdahalesine rağmen yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybettiğini öğrenildi. Nart’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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