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Galatasaray'da Feghoulive Linnes Erzurum maçının kadrosunda yok

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Martin Linnes Erzurumspor maçı kafilesine dahil edilmedi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Galatasaray, ligdeki son 3 maçında bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Etebo cezalı
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Luyindama ve Belhanda ceza sınırında
Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luyindama ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

Feghouli ve Martin Linnes kadroda yer almadı
Galatasaray'ın Erzurumspor maçı kadrosu açıklandı. Yıldız futbolcu Sofiane Feghouli ve Martin Linnes kadroda yer almadı.

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