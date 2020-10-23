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Vergi ve trafik borçlarına yapılandırma geliyor! 18 ay taksit imkanı

Son dakika gelişmesine göre; vergi, SGK, KVK, trafik, köprü borcu cezalarına 18 ay taksitle yapılandırma hakkı tanınacak. Borçlarda ilk ödeme 2021 Şubat ayında yapılacak.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'ye getirilen borç yapılandırma düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Meclis'te konuşan Mehmet Muş, "Vergi, SGK, KYK ve trafik borçları yapılandırılacak. Gümrük vergisi faizleri ve gecikme zamları yapılandırma kapsamında. Yıl sonuna kadar müracaat şartı getiriyoruz. Yapılandırılan borçlara 18 taksit hakkı tanınacak" dedi.

''İlk ödeme 2021 Şubat ayında yapılacak''
Mehmet Muş, "Yapılandırmaya dahil, yaklaşık 500 milyar lira gibi bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Borçlarda ilk ödeme 2021 Şubat ayında yapılacak. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar ödeme yapılırsa Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi gecikme faizi silinecek. Gümrük Vergisi faizi ve gecikme zamları, gümrük idari para cezaları yapılandırma kapsamında.

Diğer borçlar
Sosyal Güvenlik primleri, cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırma kapsamına aldığımız borçlardan bir tanesi. İl Özel İdareleri'ne olan borçlar kapsama alınıyor. Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam vergi ve harçları, su, katı atık ücretleri, katılım payları zam ve faizleri yapılandırma kapsamına alınan diğer borçlar. Taşınmaz Kültür Varlıkları katkı paylarına ilişkin borçlar yapılandırma kapsamına alınıyor" dedi.

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