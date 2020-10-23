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Ordu'da lezbiyen eş kocasını vurdurtmuştu! Sebebi bakın ne çıktı

ORDU'nun Ünye ilçesinde karısı ve onun lezbiyen sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak evinin önünde tabanca ile vurdurulan koca, yaklaşık iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İki kadının, talihsiz adamı ilişkilerine engel olmasın diye öldürttükleri ortaya çıktı.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde eşi ve eşinin birlikte yaşadığı eşcinsel kadın tarafından kiralık katil tutularak silahla vurdurulan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda eş cinsel olduğu iddia edilen A.O, yine eşcinsel kadın komşusu H.S. ile birlikte oldu. Bir süre birlikte yaşayan kadın çift, iddiaya göre A.O.'nun 47 yaşındaki kocası Hasan O.'yu ilişkilerine mani olmasın diye öldürtmek istedi.

Tedavi gördüğü hastanede öldü
İddiaya göre karısı ve onun eşcinsel arkadaşı tarafından kiralık katil tutularak evinin önünde tabanca ile vurdurulan Hasan O, yaklaşık iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eşi, saldırıyı düzenleyen ve 3 kişi tutuklanmıştı
Silahlı saldırı sonrası polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Hasan O'nun eşi A.O. ile arkadaşı H.S. ve D.K. (16) ile B.S. (17) gözaltına alınmıştı. A.O'nun, anlaşmazlık yaşadığı eşini öldürmesi için biriyle anlaştığı, arkadaşı ve yaşları 18'den küçük 2 kişiden yardım istediği öne sürülmüştü. Polisteki ifadelerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen A.O. ile arkadaşı ve 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Polis ekipleri ayrıca Hasan O'yu silahla yaraladığı belirlenen G.D'yi de İstanbul'da gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olay nasıl olmuştu?
Olay, 6 Ekim'de, ilçenin Çınarlık Mahallesi'nde meydana geldi. İşten dönen Hasan O'ya, kimliği belirsiz kişi tarafından evinin önünde tabancayla ateş açılmıştı. Silah seslerinin duyulmasının ardından dışarı çıkan komşuları, O'yu yerde kanlar içinde yatarken bulmuştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O'nun vücuduna, 4 mermi isabet ettiği belirlenmişti. Ağır yaralı O, buradaki müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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