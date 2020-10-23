BIST 1.193
DOLAR 7,96
EURO 9,43
ALTIN 489,36
HABER /  DÜNYA

Fransa'da İslamofobi kurumsallaşıyor! Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı

FRANSA Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini söylemesinden sonra Fransa'da karikatürler devlet binalarının duvarlarına yansıtılarak gösterime sokuldu.

Abone ol

Geçmişte İslam dini ve müslüman karşıtı yaklaşımların çok sayıda örneği ile bilinen Fransa'da son olarak Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı. Fransa, İslamofobinin kurumsallaştırılmasında ilk adımı resmen atmış oldu. 

Macron geçtiğimiz gün, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed'e hakaret eden  karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Macron talimat verdi

Macron'un bu açıklamalarından sonra Fransa'da , İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarında yerini buldu.

Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, dün gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalarda gösterildi.

Paylaşılan karikatürlerde, Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." ve "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Trump'ın avukatı Rudy Giuliani’nin otel odasındaki iğrenç görüntüleri ifşa oldu! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ordu'da lezbiyen eş kocasını vurdurtmuştu! Sebebi bakın ne çıktı
Vergi ve trafik borçlarına yapılandırma geliyor! 18 ay taksit imkanı
Galatasaray'da Ocak operasyonu! 3 isim gidiyor 2 yıldız geliyor
İstanbul'da düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması: Net bilgileri paylaşacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! S-400'lerin test edildiğini doğruladı
ÖNCEKİ HABERLER
PTT'den kuruluş yılına özel 180. müşteriye hediye
Apartman girişindeki doğalgaz vanası kırıldı: 1 zehirlenme
Trabzon'da dini nikahlı eşinin evini bastı kayınvalideyi öldürdü! Cezası belli oldu
Adıyaman'da yeni koronavirüs tedbiri! 128 ev karantinaya alındı
Galatasaray'da Feghoulive Linnes Erzurum maçının kadrosunda yok
AÖL sınav tarihleri 2020 AÖL 1. dönem güz sınav tarihleri
Yorumlar 9 yorum