Fransa'da İslamofobi kurumsallaşıyor! Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı

FRANSA Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini söylemesinden sonra Fransa'da karikatürler devlet binalarının duvarlarına yansıtılarak gösterime sokuldu.

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Geçmişte İslam dini ve müslüman karşıtı yaklaşımların çok sayıda örneği ile bilinen Fransa'da son olarak Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı. Fransa, İslamofobinin kurumsallaştırılmasında ilk adımı resmen atmış oldu.

Macron geçtiğimiz gün, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Macron talimat verdi

Macron'un bu açıklamalarından sonra Fransa'da , İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarında yerini buldu.

Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, dün gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalarda gösterildi.

Paylaşılan karikatürlerde, Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." ve "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.