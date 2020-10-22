Trump'ın avukatı Rudy Giuliani’nin otel odasındaki iğrenç görüntüleri ifşa oldu!

Dünya, 3 Kasım'da gerçekleşecek ABD Seçimleri'ne kilitlenmişken hem Donald Trump hem de Joe Biden cephesinde işler kızışmış durumda. Anketler Biden'i açık ara önde gösterirken, Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin bir otel odasında çekilmiş utanç verici görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler Giuliani'yi dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline getirdi. Muhabir zannettiği Borat filminin genç kadın oyuncusu Maria Bakalova'yı otel odasına davet eden Guillani, 24 yaşındaki oyuncu mikrofonunu çıkarırken yatağa uzanıp elini cinsel organına götürüyor. Görüntünün devamında Borat’ı canlandıran Sacha Baron Cohen içeri girerken, “O 15 yaşında. Senin için çok yaşlı” diye bağırırken duyuluyor.