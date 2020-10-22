Trump'ın avukatı Rudy Giuliani’nin otel odasındaki iğrenç görüntüleri ifşa oldu!
ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’nin bir otel odasındaki gizli görüntüleri ifşa oldu. Filmde Borat'ın kızını canlandıran Maria Bakalova'yı muhabir zanneden Giuliani, genç oyuncuyu odasına götürüyor. 24 yaşındaki oyuncu Giuliani’nin mikrofonunu çıkarırken, ardından yatağa uzanan Giuliani elini cinsel organına doğru götürdüğü görülüyor.
Dünya, 3 Kasım'da gerçekleşecek ABD Seçimleri'ne kilitlenmişken hem Donald Trump hem de Joe Biden cephesinde işler kızışmış durumda. Anketler Biden'i açık ara önde gösterirken, Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin bir otel odasında çekilmiş utanç verici görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler Giuliani'yi dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline getirdi. Muhabir zannettiği Borat filminin genç kadın oyuncusu Maria Bakalova'yı otel odasına davet eden Guillani, 24 yaşındaki oyuncu mikrofonunu çıkarırken yatağa uzanıp elini cinsel organına götürüyor. Görüntünün devamında Borat’ı canlandıran Sacha Baron Cohen içeri girerken, “O 15 yaşında. Senin için çok yaşlı” diye bağırırken duyuluyor.
ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimine iki haftadan az süre kala, hem Başkan Donald Trump hem de Demokrat Partili rakibi Joe Biden cephesinde işler kızışmış durumda. Ortaya çıkan bu yeni görüntüler ise başkanlık yarışında kritik bir öneme sahip olabilir.
Trump'ın başkanlık seçimindeki rakibi Biden'ın oğlu Hunter'ın bilgisayarından yaşı küçük kızlarla cinsel ilişki görüntüleri çıktığı iddiaları kızışırken, Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani, Hunter'ın bilgisayarındaki reşit olmayan kızların müstehcen fotoğraflarını polise teslim ettiğini iddia etmişti.
Dün bu açıklamasıyla gündeme gelen, İkiz Kuleleri hedef alan 11 Eylül saldırısı sırasında New York Valisi olan ve Trump'ın en ateşli yol arkadaşlarından Rudy Giuliani, bugün bambaşka bir şekilde gündemde...Trump'ın kişisel avukatı Giuliani, koronavirüs pandemisi sırasında otel odasında Borat'ın kızını oynayan bir aktrisle uygunsuz sayılabilecek görüntüler verdi.