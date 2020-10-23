Tuzla'da Nijerya uyruklu dolandırıcıya operasyon: Polis kılık değiştirip suçüstü yaptı

Nijerya uyruklu bir dolandırıcı, sosyal medyadan tanıştığı kişiye 'Türkiye'ye valiz içerisinde para sokağım' vaadinde bulundu. Kendisini ABD subayı olarak tanıtan dolandırıcı, inşaat işçisi kılığına giren polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

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İstanbul'da kendisini ABD subayı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Nijerya uyruklu şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'da yaşayan Memduh B. isimli kişinin sosyal medyadan tanıştığı bir kişinin kendisini ABD subayı ‘Sophie’ olarak tanıtıp Türkiye'ye valiz içerisinde para getireceği vaadiyle 58 bin lirasını aldığı ve 70 bin lira daha istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Müştekiye seri numaraları alınmış 70 bin lira veren polis ekipleri, şüpheliyle müştekinin buluşacağı yere giderek inşaat işçisi kılığına girdi.

İnsanları 'ABD subayıyım' diye dolandırdı: Polis inşaatçı kılığına girerek yakaladı https://t.co/FQ6mudU5Fi pic.twitter.com/s37XsilfKK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 23, 2020

Parayı almaya gelen Nijerya uyruklu şüpheli Melvin R. B. (44) suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.