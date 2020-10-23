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Galatasaray, Erzurum'a Sofiane Feghouli eksikliğiyle gidiyor

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'da devre arası ayrılacağı konuşulan Sofiane Feghouli, Erzurumspor kafilesinde yer almadı. Tecrübeli hücum oyuncusu Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilen idmanlara da sırt ağrısı nedeniyle katılmamıştı.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Cumartesi günü BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı ve maç kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte son iki gündür antrenmanlara çıkmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim tarafından 21 kişilik BB Erzurumspor maçı kafilesine dahil edilmedi.

Cezayirli orta saha oyuncu, son olarak geçtiğimiz hafta 2-1 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin öncesinde ve devre arasında ısınmaya çıkmamıştı.

Yedek kalınca tavır aldı

Aytemiz Alanyaspor maçına yedek başladığı için tavır alan deneyimli futbolcu, hafta içi Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilen antrenmanlarda sırt ağrıları gerekçesiyle yer almamıştı.

Linnes de sakatlık nedeniyle yok

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Martin Linnes de BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı. Galatasaray Futbol Takımı, karşılaşma için bugün saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Erzurum’a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Erzurum kafilesi şöyle :

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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