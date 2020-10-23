Otomobilleri motosikletleri değerinden çok ucuza satıyorlar ama kimse almıyor

Otoparkta satış masrafının altında bir ücreti olan motosikletlerin ise hiç alıcısı çıkmadığı için artık hurdaya dönmüş durumda. Pandemi nedeniyle araç girişi ve satışı yüzde 80 oranında azalan yediemin deposu sahipleri ise her sektör gibi kendilerinin de sıkıntı yaşadığını dile getirdi.