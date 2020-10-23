Otomobilleri motosikletleri değerinden çok ucuza satıyorlar ama kimse almıyor
Antalya’da yediemin depolarında binlerce otomobil ve motosiklet çürümeye bırakıldı. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, pandemi nedeniyle işlerinin yüzde 80 düştüğünü dile getirdi.
Antalya'da eksik evraktan ya da icralık olmasından dolayı trafikten men edilip yediemin otoparklarına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye terkedildi. Sahipleri tarafından alınmayan yada satışa çıkmayan birbirinden değerli binlerce otomobil çürümeye bırakıldı
Otoparkta satış masrafının altında bir ücreti olan motosikletlerin ise hiç alıcısı çıkmadığı için artık hurdaya dönmüş durumda. Pandemi nedeniyle araç girişi ve satışı yüzde 80 oranında azalan yediemin deposu sahipleri ise her sektör gibi kendilerinin de sıkıntı yaşadığını dile getirdi.
Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, depolarla birlikte 4 yediemin işlettiğini dile getirdi.
Topçu, ilk olarak bu işe tek yerle başladığını ama araç satışındaki sıkıntılar nedeniyle başlayan yığılmalar nedeniyle her yıl alanını genişletmek zorunda kaldığını belirti.