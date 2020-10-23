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Aliyev ve Paşinyan görüşecek mi? Peskov açıkladı: Çatışmaları durdurmak için her şeyi yapıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dağlık Karabağ'daki çatışmaları durdurmak ve süreci barışçıl çözüm zeminine taşımak için her türlü çabayı sarf ettiklerini belitti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Moskova'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşme olasılığını dışlamadığına, ancak Rus lider Vladimir Vladimir Putin'den bu yönde bir davet gelmediğine dair açıklaması bugünkü basın toplantısında Peskov'a hatırlatıldı.

"Elinden geçen her türlü çabayı gösteriyor"

Rusya'nın böyle bir davette bulunup bulunmayacağı sorusu karşısında Peskov, "Putin dün hem Aliyev hem de Paşinyan ile her gün görüşmeler yaptığını söyledi. Sorunuza yanıt olarak sadece, Rusya liderinin çatışmaları durdurmak ve çözüm sürecini barışçıl zemine taşımak için elinden geçen her türlü çabayı gösterdiğini bir kez daha ifade edebilirim" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. İKi ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Valday Tartışma Kulübü'nde yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların şimdiye kadarki en şiddetli çatışmalar olduğunu kaydederek bölgede çözümü Rusya kadar isteyen başka bir ülke olmadığını vurgulamıştı.

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