28 Ekim tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor?

Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılını kutlayacağımız 29 Ekim'e sayılı günler kaldı. Birçok vatandaş 29 Ekim 2020 ne zaman, resmi gün mü ve 29 Ekim hangi güne denk geliyor araştırması yapıyor. Bu sene 29 Ekim perşembe gününe denk geliyor ve resmi tatil olacak. 29 Ekim tatili 28 Ekim çarşamba öğleden sonra başlayacak.

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29 Ekim bu sene yani 2020 yılında ne zaman araştırması başladı. Cumhuriyet'in 97. yılını kutlayacağımız 28 Ekim bu sene perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 29 Ekim tatili 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak. Yani 29 Ekim tatili 1.5 gün olacak. Peki 29 Ekim tatili 4 gün tatil olur mu? 30 Ekim cuma günü de tatil sayılır mı? Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde gelen son bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Ayrıca 29 Ekim tarihine kadar okullar ve üniversitelerde yüz yüze eğitim başlarsa okullarda tatil olacak.

29 Ekim hangi güne denk geliyor: Bu yıl 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk gelmektedir. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,

Adın bile mutluluk veriyor insana.

Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,

Damarımızda saklı senin için kanımız.

Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,

Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

CUMHURİYET BAYRAMI VAR!

Albayrağın gölgesinde,

Şen Türküler gür sesinde.

Kahramanlar ülkesinde,

Cumhuriyet bayramı var!

Bak sevinçten coşanlara,

Akın akın koşanlara.

Sen de katıl, koş onlara,

Cumhuriyet bayramı var!

Yüreğine şunu kazdır:

29 Ekim yazdır.

Ne yapılsa gene azdır,

Cumhuriyet bayramı var!

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik,

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

Canımızsın,

Şanımızsın,

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

CUMHURİYET’E

Bağımsızlık, hürriyet,

Sendedir Cumhuriyet.

Kutluyoruz tüm millet,

Varol sen Cumhuriyet.

Seninle mutlu vatan

Uğrunda dökeriz kan,

Armağansın Ata’dan,

Varol sen Cumhuriyet.

Ulusumu yücelttin,

Uygarlığa yönelttin,

Yurdumu cennet ettin,

Varol sen Cumhuriyet.

Albayrağıma sarıl,

Aydınlat ışıl ışıl,

Kutlasın binlerce yıl,

Varol sen Cumhuriyet.