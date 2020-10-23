Fatih Altaylı'dan ürküten sözler: Tüm İstanbul hastanelik olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu açıkladı. Konuya ilişkin bugünkü köşesinde bir yorumda bulunan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kentteki tedbirsizliğe dikkat çekti.

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Son haftalarda vaka sayılarında patlama yaşanıyor. Özellikle İstanbul'da durum vahim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı" dedi. Konuyu bugünkü köşesinde ele alan Fatih Altaylı, "İstanbul giderek felakete sürükleniyor" açıklaması yaptı. Sokaklarda maske takanların oranının yüzde 50-60 olduğunu söyleyen Altaylı, "Bu kafa ile tüm İstanbul hastanelik olursa hiç şaşırmam." ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın 'Tüm İstanbul hastanelik olcak' yazısı şöyle:

İstanbul’da Covid-19’un yeniden büyük ve hızlı bir yükselişe geçmesi nedeniyle bir toplantı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı hariç tüm yetkililerle.

Seçilmişleri atanmışlara ezdirmeme iddiası ile 18 yıl önce yola çıkan bir iktidarın artık atanmışlarla yürüyor olması ironik deyip geçmek mümkün değil.

Çünkü İstanbul giderek bir felakete sürükleniyor.

Allah aşkına İstanbul’da bir gün sokağa çıkın ve gezin. (Tabii maskenizi takarak.)

Yemin ediyorum sanki corona diye bir şey yok ve hiç olmadı gibi bir hal var.

Sokaklarda maske takanların oranı yüzde 50-60.

Bütün restoran, kafe, lokanta, her yer ama her yer lebaleb dolu.

Sosyal mesafe falan diye bir şey söz konusu değil.

Yemin ederim sanki salgın diye bir şey yok gibi.

Yıllardır nasıl ise aynen öyle devam.

Bazı yerlerin girişinde yalandan bir ateş ölçümü o kadar!

Bunun dışında ne bir denetim ne bir önlem ne bir kontrol.

Salgın öncesi bahçesinde 10 masa olan bir lokanta yoğunluktan masa sayısını 12’ye çıkarmış. Sığdırabilse daha da arttıracak.

Bakın yemin ediyorum sıfır önlem, sıfır kontrol.

Sonra da “İstanbul’daki vaka sayısı tüm vakaların yüzde 40’ı oldu”.

Bu kafa ile tüm İstanbul hastanelik olursa hiç şaşırmam.

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